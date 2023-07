Classifica Nations League volley femminile | Italia qualificata alla Final Eight! Chi sarà l’avversaria ai quarti?

(Di sabato 1 luglio 2023) L’si è matematicamenteEight della2023 di. Le Campionesse d’Europa hanno staccato il biglietto per gli atti conclusivi della prestigiosa manifestazione internazionale itinerante, completando la missione con un turno di anticipo rispettoconclusione della fase preliminare. Le azzurre hanno conquistato 7 vittorie (18 punti)vigilia del match conclusivo contro il Giappone e sono così certe di rientrare tra le migliori otto dellagenerale. Anche Polonia, USA, Turchia, Cina, Brasile e Germania sono già certe del passaggio del turno, mentre resta ancora in bilico il Giappone, teoricamente superabile da Serbia, Olanda e ...

...affronta il Giappone per migliorare lae il proprio tabellone dei quarti per le finali a 8 di Arlington (Texas, Stati Uniti) in programma dal 12 al 16 luglio 2023. Leggi anche...Quando manca un solo match alla conclusione della week 3, le detentrici del titolo sono dunque sicure di rientrare tra le prime otto della. Si torna in campo domani, 2 luglio, alle 12 ......per vedere tutte le partite della fase conclusiva della VolleyballLeague. Archiviate le tre settimane di gare della fase preliminare, le migliori otto formazioni dellavolano ad ...

Le azzurre, detentrici del torneo, sconfiggono 3-0 le rivali con le grandi prestazioni di Nwakalor (20) e Degradi (13). Ufficiale la qualificazione alle ...Secondo successo nella week 3 per le azzurre che dopo aver battuto al tie-break il Canada si impongono sulla Croazia in tre set con i parziali di 25-14, 25-17, 25-17. Una vittoria che, grazie anche ai ...