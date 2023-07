Classifica musica italiana giugno 2023 | la top 10 del mese

Leggi su lopinionista

(Di sabato 1 luglio 2023) “Ci pensiamo domani” è il brano in vetta alladidi, sul podio anche “Disco Paradise” e Mengoni/Elodie MILANO – Anche aci svaghiamo grazie alla top 10 dellatargata L’Opinionista, la sesta del. In vetta questotroviamo il nuovo singolo di Angelina Mango “Ci pensiamo domani”. La figlia del grande Mango ci propone un brano fresco, coinvolgente e danzereccio, condito dalla sua ottima voce. Un mix assolutamente top. In seconda posizione c’è Fedez con “Disco Paradise”, che vede la partecipazione di Annalisa, fresca delle hit “Mon Amour” e “Bellissima” in cima a tutte le classifiche, e degli iconici (e amici) Articolo 31. Ultimo gradino del podio per ...