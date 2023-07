CIA in Ucraina | Strategia per liberare i territori occupati dalla Russia

Leggi su panorama

(Di sabato 1 luglio 2023) Il direttore della CIA, William Burns, ha compiuto un viaggio segreto inall'inizio di giugno durante il quale è emersa unapere avviare negoziati per un cessate il fuoco entro la fine dell'anno. Secondo il Washington Post, il viaggio è avvenuto prima del fallito ammutinamento di Wagner. In vista dell'autunno, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il suo team stanno valutando le possibilità di porre fine ai combattimenti basandosi su termini accettabili sia per lache per la popolazione. L'obiettivo ideale di Kiev è un'avanzata delle sue truppe verso il confine della Crimea, prendendo in ostaggio la penisola senza ricorrere alla forza. In questo scenario, ...