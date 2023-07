Ci voleva lei Valeria Marini elogia la Meloni Poi rivela | Perché la ammiro

(Di sabato 1 luglio 2023)sbarca... ad Hollywood. Incredibile a dirsi ma è così. L'ex primadonna del Bagaglino di Pingitore, da sempre costretta a ruoli di secondo piano e poco appaganti, è tra le protagoniste del film Billie's Magic World del regista italiano ma molto “americano” - Francesco Cinquemani, già al servizio dei più grandi attori statunitensi. Insieme allai celebri fratelli Alec e William Baldwin (per la prima volta insieme), ma anche Mia McGovern Zaini ed Elva Trill. Sullo sfondo la voce di Johnny Depp che doppia il pupazzo “Puff,” disegnato con le stesse fattezze dell'attore. Il film uscirà in tutto il mondo prodotto da Minerva, mentre a Natale è prevista l'uscita italiana. In attesa del responso del pubblico, ecco quello del regista: «girerà ancora tanti film made in Usa, è ...

... e poi si è girato verso la folla urlando: ' Non dovete piangere , dovete ridere come faceva'. ... il fidanzato di Michelle Causo: 'Stava con me e nonnessun altro'Quello che so, è cheera la mia fidanzata, stava con me e non le interessava nessun altro'. Eppure la narrazione su quanto avvenuto nell'appartamento dell'assassino di via Giuseppe Benedetto ...... dicono nello stabile dove il giovane abitava con la madre e, sembra, il compagno di. La ... "Era vicino al parco, forselasciarla lì", dice la donna. "Ha fatto un bel pezzo di strada da casa ...

Rita De Crescenzo, quando era convinta che la Vallè voleva collaborare Biccy

A trent'anni dall'uscita della leggendaria commedia romantica, è tempo di tirare le somme: solo una scettica come Nora Ephron poteva realizzare uno dei film più sentimentali del genere ...Storia di Alice Pieragnoli, campionessa fra i pali, che ha pagato con il declassamento sportivo, dalla serie A alla B, il suo desiderio di essere madre. Ne ha tratto un libro e ora lotta per i diritti ...