Chi potrà andare in pensione nel 2024? Governo in difficoltà | arrivano brutte notizie 

(Di sabato 1 luglio 2023) Le risposte fino ad ora trapelate non sono ancora quelle ufficiali. Tuttavia, se verranno confermate, purtroppo non saranno quelle che ci si aspettava. Alcuni ritengono non lo sappia. Altri che preferisca non esporsi. Fatto sta che ilal momento non si è ancora pronunciato ufficialmente a riguardo di chi e di come si andrà innel prossimo anno. Ed anche il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon ha reso noto che i tempi per esporre i piani di riforma delle pensioni non sono ancora maturi. Secondo i sindacati le risorse per il piano pensioni delsaranno assai limitate – ILoveTrading.itOccorrerà attendere fino ad almeno la fine del prossimo Settembre, a seguito dell’approvazione della nota di aggiornamento del DEF che chiarirà quali e quante saranno le risorse a disposizione per la futura ...