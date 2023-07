(Di sabato 1 luglio 2023) Tra tutti coloro che acquisteranno il biglietto nominativo per un viaggio con una delle tre compagnie da oggi 1 luglio al 31 dicembre 2023, verranno estratte dieci “experience” a Cortina d’Ampezzo Dal mare alla montagna:accompagnano i loro passeggeri nella più emozionante e splendida delle vacanze che da quest’estate hanno una straordinaria compagna di viaggio:. La numero uno che ha scelto le Compagnie numero uno e che, dopo essere stata madrina diFantasy, il traghetto più grande e green al mondo, firma insieme aun’altra tappa straordinaria di questa storia. Tra tutti coloro che acquisteranno il biglietto nominativo per un viaggio con una delle tre compagnie da ...

Dal mare alla montagna: Moby, Tirrenia e Toremar accompagnano i loro passeggeri nella più emozionante e splendida delle vacanze che da quest'estate hanno una straordinaria compagna di viaggio: Sofia ...Con le sue parole: "Tutti abbiamo una responsabilità: l'Italia è come una barca chein un ... Teresa Pandolfi ha esagerato: questo pensal'ha rapita. La sfacciata, attraente bionda a capo ...... che equivarrebbe a perdite secche ingenti perli detiene. Altra parte del trattato che va in ...da far tornare il nostro paese su livelli di benessere economico accettabili! Anche qui si...

Chi naviga con Moby, Tirrenia e Toremar poi scia con Sofia Goggia Adnkronos

Tra tutti coloro che acquisteranno il biglietto nominativo per un viaggio con una delle tre compagnie da oggi 1 luglio al 31 dicembre 2023, verranno estratte dieci “experience” a Cortina d’Ampezzo ...Milano, 1 lug. – (Adnkronos) – Dal mare alla montagna: Moby, Tirrenia e Toremar accompagnano i loro passeggeri nella più emozionante e splendida delle vacanze che da quest’estate hanno una straordinar ...