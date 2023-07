Chi è Tucho Fernandez | l’«esperto di baci» scelto da Papa Francesco come nuovo Prefetto della fede

Leggi su open.online

(Di sabato 1 luglio 2023) «Elbesame mucho», lo hanno già ribattezzato in Argentina secondo quanto riferiscono i siti interessati alle vicende vaticane. Ma il ruolo per cui è statoMonsignor Víctor Manuel Fernández non è di quelli che fanno sorridere. “a metà settembre sostituirà il cardinale Luis Francisco Ladaria Ferrer alla guidaDottrina, l’ex Santo Uffizio, ruolo che fu anche di Ratzinger.da, che ha individuato nel 60enne «riformista malvisto dai conservatori» – sintetizza la Repubblica – la persona giusta per archiviare un passato segnato da «metodi immorali» per perseguire «eventuali errori dottrinali». Sarà quindi l’arcivescovo di La Plata a succedere al gesuita ...