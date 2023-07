“Che ca**o gliene frega?” Cruciani sbrocca contro il ministro Roccella

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 1 luglio 2023) Nell’ultima puntata della Zanzara su Radio24, Giuseppeha commentato il caso della ministra della Famiglia, Eugenia, esprimendosi in termini molto decisi sul suo pensiero riguardo la questione dei nomi degli animali domestici. “Allora ragazzi, c’è unche si chiama di nome Eugenia e di cognome. Sapete io non sono animalista, tutt’altro. Anzi, in casa non ho quasi mai avuto animali. Mi stanno sui coglioni gli animali in casa. Non voglio rotture di coglioni, portarli a spasso, perdite di tempo, le vacanze ecc..” ha esordito il conduttore di Radio24.ha proseguito criticando l’interesse della ministraper i nomi degli animali domestici. Uno sfogo che, come spesso capita al conduttore, non è rimasto inosservato: “Però cosa c**** ...