Chanel Totti piccola diva a Hollywood ma piovono critiche | Tutti bravi coi soldi di mamma e papà

Leggi su today

(Di sabato 1 luglio 2023)è volata a Los Angeles e non ha aspettato un attimo prima di mostrare a, sui social, il suo viaggio da sogno negli Stati Uniti. Dopotutto, la figlia di Ilary Blasi e Francescoha solo 16 anni e a quest'età chi non si vanterebbe di essere a, sulla Walk of Fame o...