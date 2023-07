Cetrioli in padella | cucinali così e piaceranno a tutti

Leggi su donnaup

(Di sabato 1 luglio 2023) Un antipasto sfizioso da preparare assolutamente è quello deiin. Sicuramente non hai ancora assaggiato questo piatto particolare e semplice allo stesso tempo. Tuttavia devi assolutamente rimediare perché è un piatto fresco, piccante e super gustoso, praticamente irresistibile. Chi non ama questi ortaggi si innamorerà all’istante di questo piatto e ovviamente saranno molto più buoni della solita insalata servita come piatto di contorno. Inoltre questo piatto non contiene grassi ed è quindi perfetto per chi è a dieta. Se sei curiosa di scoprire come si prepara continua a leggere! Ah, quasi dimenticavo: a fine pagina c’è un video tutorial che potrà accompagnarti passo dopo passo nella realizzazione di questo piatto.in: ingredienti e preparazione. Preparare questo piatto è davvero ...