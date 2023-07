Leggi su ilfoglio

(Di sabato 1 luglio 2023) Se la vita è l’arte dell’incontro, come diceva il poeta, quell’arte lo psicoterapeuta Francescoper gli amici, l’ha praticata da maestro, come sa chi ha avuto la fortuna di cono... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti