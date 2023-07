Cerundolo-Paul oggi in tv | orario | canale e diretta streaming finale Atp Eastbourne 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 1 luglio 2023) Franciscoaffronterà Tommynelladel torneo ATP 250 di. Continua il bel periodo del tennista argentino, che anche sull’erba dimostra di poter dire la sua con questo atto conclusivo conquistato sui campi inglesi.dall’alto della sua seconda testa di serie non ha faticato molto per arrivare in. I due si sono affrontati già due volte negli ultimi dodici mesi e – caso curioso – in entrambe le occasioni sull’erba. Lo scorso anno, proprio ad, vinse l’americano in tre set, mentre la scorsa settimana al Queen’s ad avere la meglio – sempre in tre set – è stato il sudamericano. Potrebbe rivelarsi una partita decisamente equilibrata. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMI...