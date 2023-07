Centre Pompidou | la visuale Lgbt+ in mostra “Over The Rainbow”

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 1 luglio 2023) Si chiamathelaallestita dal 28 giugno aldi Parigi. Per la prima volta in assoluto il famoso Centro d’Arte e Cultura ha organizzato un evento nel quale, fino al 13 novembre, verranno esposte opere di artisti celebri per essere stati determinanti, con il loro lavoro, nel dare un volto alle comunità Lgbt, in piena sintonia con le trasformazioni sociali nel tempo. Le opere atheCon più di 500 opere presentate al pubblico, lapropone anche una interessante rassegna di vecchi film, di documenti rari oltre a dipinti di indubbio valore. Verrannoti anche disegni praticamente sconosciuti di Andy Warhol, eseguiti con penna a sfera negli anni ’50, prima che diventasse ...