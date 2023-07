Carta del docente ai supplenti | la Cassazione ha spiegato perché va data | 1 500 a un insegnante che ha presentato ricorso con Anief al Tribunale di Venezia

Leggi su orizzontescuola

(Di sabato 1 luglio 2023) Non c’è solo l’orientamento euro-unitario a dire che ladelvaanche ai precari: “deve affermarsi in linea generale che anche ilassunto a tempo determinato ha diritto a ricevere laElettronica, trovandosi in una situazione analoga a quella deldi ruolo. L'articolo .