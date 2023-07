Carragher | leggenda dei Reds | si esibisce al The Cavern di Liverpool VIDEO

(Di sabato 1 luglio 2023)è luogo di culto del calcio e della musica. Anfield è un tempio del calcio internazionale. Un altro tempio, della musica però, è The. Si tratta del pub dove per ben 292 volte si sono esibiti i Beatles tra il 1961 e il 1963. Lì le band oggi suonano dalle 11 di mattina all’una di notte e, tra un concerto e l’altro, è impossibile non notare foto, autografi e maglie appese. Pochi giorni fa il concerto di Jamie. Nel tempo, il valore e la sacralità di quei luoghi non è mai sfiorita e anzi è via via aumentata. Theè il luogo dove i due mondi si uniscono. Non sono rari i casi in cui giocatori dele dell’Everton siano entrati dentro quel locale. C’è stato anche Antonio Conte come ricorda Sky. Ultimamente il pub inglese ha visto sul proprio palco un’esibizione del ...

Jamiedel Liverpool e ora apprezzato talent televisivo, è stato molto chiaro: "Nessun top club europeo lo vuole" (parole riportate dal The Sun). In effetti, non sembrano esserci ...Jamiedel Liverpool e ora apprezzato talent televisivo, è stato molto chiaro: "Nessun top club europeo lo vuole" (parole riportate dal The Sun). In effetti, non sembrano esserci ...

Carragher, concerto al Cavern per la leggenda del Liverpool Sky Sport

La leggenda del Liverpool, oggi opinionista Sky in Inghilterra, è salito sul palco dello storico locale del Cavern per esibirsi in un concerto in compagnia del cantautore Jamie Webster.