Le parole di Giovanni, amministratore delegato del Sassuolo, a margine dell'evento di inaugurazione del calciomercato estivo 2023 a Rimini...alla Juventus.19.04 - Il Sassuolo non scende dalla richiesta di 25 - 30 milioni per. L'...- Pochi minuti dopo è arrivato in hotel anche il dirigente del Sassuolo Giovanni. Qualche ...Quale futuro per"Anche io ho letto sui quotidiani di cessione alla Lazio a un passo, ma ...A SPORTITALIA "La Roma è la prima società che ci ha chiesto Frattesi, ma anche dalla ...

Carnevali: "Berardi vicino alla Lazio Non ho avuto nessun contatto con il club" La Gazzetta dello Sport

CALCIOMERCATO LAZIO - Carnevali su Berardi: "Sono meravigliato, nessun contatto con la Lazio..." - Noi Biancocelesti ...Le parole di Carnevali in esclusiva ai microfoni di TV PLAY. Ecco quanto riferito dall'ad del Sassuolo sui vari gioielli neroverdi ...