Carnesecchi idea post-Onana | cinque +1 rivali nel ruolo – TS

Leggi su inter-news

(Di sabato 1 luglio 2023) Tra le idee che l’Inter sta valutando per sostituire l’ormai probabile cessione di André, c’è anche quello didell’Atalanta, come ribadisce Tuttosport. Che se la gioca, però, con altrinomi. Più uno. PROFILI GIOVANI O ESPERTI – Sonoal momento i nomi sul taccuino dell’Inter per trovare il vice di André. Tra questidell’Atalanta, per il quale si sono anche aperti dei contatti. Gli altri due profili giovani restano quelli di Mamardashvili del Valencia e Trubin dello Shakhtar Donetsk, per il quale al momento le richieste sono decisamente fuori mercato. In casa Inter si pensa anche a profili più esperti, come Yann Sommer (Bayern Monaco) o Keylor Navas (PSG). Ma occhio anche alla situazione ancora tutta in divenire di Samir Handanovic e alla ...