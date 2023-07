Card bollette da 400 euro | la novità che stanno aspettando tutti Ecco come averla

Leggi su oggi-notizie

(Di sabato 1 luglio 2023) Oggi Notizie Il bonusda 400è attualmente in vigore fino alla fine del 2023, ma potrebbe essere prorogato dal governo Meloni. L'Agenzia delle entrate ha pubblicato una circolare per spiegarerichiederlo. Scopri di più suottenere questo bonus e quali sono i documenti necessari per la richiesta. Di cosa parliamo in questo articolo... Il bonusda 400è in vigore fino a fine 2023 Il governo Meloni potrebbe decidere di mantenerlo L'Agenzia delle entrate ha pubblicato una circolare per dettagliare il funzionamento del bonus Il bonus può essere richiesto fino al 12 gennaio 2024 Per la documentazione necessaria, si consiglia di informarsi presso i sindacati o siti web specifici Bonusda 400: ...