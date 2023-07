Capuano | «L’Inter regge senza Brozovic Onana rischio dal passato!»

(Di sabato 1 luglio 2023) Dall’eventuale cessione dia quella di, passando per i fantasmi del recente passato nerazzurro. Il parere disulla sessione di mercato dele su Lukaku.ANSIA – Giovannianalizza alcune situazioni che coinvolgono: «Io credo che buona parte di tutto il ragionamento fatto sul mercato ruota intorno al ritorno di Romelu Lukaku. Dopo aver scoperto che il belga ha avuto un infortunio serio, e non semplici acciacchi, e dopo gli ultimi due mesi che ha fatto, credo che si sia convinto anche Beppe Marotta. Lukaku è un giocatore che in Italia fa la differenza. Seriesce a completare l’operazione di riportarlo con una formula che contempla l’acquisto mette un tassello importante. Tutte le altre sono ...

E' il segno dei tempi. Così Giovannispiega il possibile passaggio (via Chelsea) di Lukaku dall'...di Lukaku dall'al ... Io penso che per lui le opzioni siano 2: aspettaree, alla ...Si sofferma sui clamorosi intrecci di mercato a Milano, sponda rossonera come quella nerazzurra, Giovanninel suo editoriale per derbyderbyderby. Questi i passaggi principali... in chiaro, con la telecronaca di Giacomoe il commento ...'Italia ha chiuso al secondo posto il gruppo D con sei punti, ... Cesare Casadei,'ex gioiellino del vivaio dell'ceduto al ...