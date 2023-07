Capri | trovate 22 caprette morte | forse avvelenate

(Di sabato 1 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAd Anasono stateper avvelenamento, 22sul sentiero che da Cetrella scende a valle. Levivevano sulle cime del Monte Solaro di: da tempo erano al centro di una polemica da parte di chi ne chiedeva l’allontanamento dall’isola e lo spostamento in un centro zoologico, poiché con il loro arrampicarsi sulle fiancate del monte provocavano il pericolo di caduta massi e alcune invadevano i sentieri che si trovano lungo il pendio del monte. La capretta simbolo dell’isola ed in particolare di Anadove vive indisturbata da secoli, addirittura è il simbolo impresso nello stemma del comune anacaprese. E il regista Mario Martone ha ripreso varie scene sui pendii delle rocce con ...

Ad Anacapri sono state trovate morte, forse per avvelenamento, 22 caprette sul sentiero che da Cetrella scende a valle. (ANSA) ...Furono riprese anche nel film “Capri revolution” di Martone, l’animale da secoli è simbolo dell’isola: indagini in corso ...