Caos rifiuti a Roma | l' emergenza continua I cittadini esausti | ' Finirà mai questa situazione?'

a Roma, l'emergenza continua. I cittadini esausti: 'Finirà mai questa situazione' Michelle Causo, in corso l'interrogatorio del presunto assassino: si cerca il movente dell'omicidio ...Roma,in via Fani: cumuli di spazzatura e cattivo odore. Ancora degrado nella Capitale Roma, degrado e abbandono in piazza dell'Acquedotto Alessandrino. La denuncia dei comitati: 'C'è ...a Roma, l'emergenza continua. I cittadini esausti: 'Finirà mai questa situazione' Michelle Causo, in corso l'interrogatorio del presunto assassino: si cerca il movente dell'omicidio ...

L'emergenza rifiuti esaspera anche i minisindaci Pd. Gualtieri: "Se serve userò poteri da commissario" RomaToday

Sul posto un ambulanza del 118 e l'elisoccorso. La protesta degli automobilisti: "Non sono stati chiusi gli ingressi, coda interminabile..." TAORMINA – E’ di due feriti il bilancio di un incidente sul ...Il ponte di San Pietro e Paolo fa scoppiare (nuovamente) l'emergenza rifiuti a Roma. In alcune zone della Capitale, i rifiuti stazionano attorno ai cassonetti da quasi 15 giorni ...