Caos in Francia | salta la visita di Macron in Germania

La7.it - I disordini infanno saltare anche la visita di Stato in Germania del Presidente Emmanuel Macron . Il capo dell' Elise o ha telefonato al collega tedesco Frank - Walter Steinmei er ...Luccisione di Nahel ha scatenato disordini e violenze urbane in, da quattro notti consecutive in preda al. Il poliziotto responsabile della sua morte, per il quale e' stata disposta la ...L'uccisione del ragazzo ha innescato disordini e violenze che da 4 giorni stanno gettando lanel

Francia, Macron fatica ad arginare il caos. Blindati in strada, attacchi ai social: «Genitori, tenete i figli... Corriere della Sera

In Francia da molti decenni esistono mondi a parte, dove la legge non entra. Destra e sinistra al potere, ma nulla è cambiato. Si è ...AGI - Sale a 1.311, di cui 406 a Parigi, il bilancio degli arresti nella scorsa notte in Francia a causa delle violenze esplose dopo la morte del giovane Nahel. Lo rende noto il ministero dell'Interno ...