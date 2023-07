Canoa slalom | Giochi Europei 2023 | pass olimpico alla Germania nel K1 femminile | Stefanie Horn fuori in semifinale

(Di sabato 1 luglio 2023) Ilin palio nel K1dellaaivagrazievittoria di Ricarda Funk, che vince l’oro precedendo la polacca Klaudia Zwolinska e la ceca Tereza Fiserova.inl’azzurra, 14ma. Nell’atto conclusivo si impone la tedesca Ricarda Funk in 99.09 (2 penalità), che va a precedere la polacca Klaudia Zwolinska, all’argento in 101.06 (4 penalità), a 1.97, e la ceca Tereza Fiserova, di bronzo in 102.34 (percorso netto), a 3.25.: ...

Cracovia 2023: canoa slalom, De Gennaro 5° nel K1, Horn manca la finale La Sicilia

Cracovia, 1 lug. – (Adnkronos) – Stepanie Horn non si è qualificata per la finale del K1 di canoa slalom ai Giochi Europei di Cracovia. L’azzurra chiude al 14° posto (105.56) in semifinale. L’azzurra, ...Va alla Repubblica Ceca il pass olimpico in palio nel K1 maschile della canoa slalom ai Giochi Europei 2023, grazie alla vittoria di Jiri Prskavec, che precede l'elvetico Martin Dougoud ed il britanni ...