(Di sabato 1 luglio 2023) Terza giornata dial Kolna Sports Centre di Cracovia per i. Si assegnano le prime due medaglie del singolo, con il kayak che quest’sarà protagonista assoluto. Mattinata dedicata alle semifinali: tra gli uomini spicca Giovanni Di Gennaro, ormai da tempo tra i migliori interpreti della disciplina, e che ha convinto con il quarto posto della prima batteria. Assieme a lui Xabier Ferrazzi, sorprendente ottavo giovedì, e Marcello Beda. Fra le donne invece l’Italia è rappresentata dalla sola Stefanie Horn: finali rispettivamente alle 12.40 e alle 13.10. Il pomeriggio sarà poi dedicato alle qualificazioni di kayak cross kayak cross. Azzurri che vedono sempre in De Gennaro e Horn come le loro punte di diamante, con la seconda che si è già tolta qualche ...

GIOVANNI DE GENNARO - Il bresciano classe 1992 gareggerà nella, ma non sappiamo ancora se si presenterà con i famosi baffi a manubrio, nati per imitare il cestista Steven Adams, oggi ai ...

Canoa slalom, Giochi Europei 2023 oggi: orari 1 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

La giornata di canoa slalom ai Giochi Europei si chiude amaramente per l'Italia. Elena Micozzi, Marta Bertoncelli ed Elena Borghi chiudono al nono ed ultimo posto la finale a squadre C1 al Kolna ...