Cannavaro è il nuovo allenatore del Fatih Karagumruk

(Di sabato 1 luglio 2023) In Turchia è una successione di campioni del mondo. Dopo l’esperienza aldi Andrea Pirlo, ora sulla panchina del club siederà Fabio. Il pallone d’oro 2006 ha precedentemente allenato in Arabia Saudita e Cina, e lo scorso anno è stato protagonista di un’esperienza poco positiva al Benevento. Nella giornata di ierie la società turca si sono incontrati per raggiungere un accordo. La firma è prevista nei prossimi giorni. Nella Super Lig 2022/23 ilsi è posizionato al settimo posto. L’obiettivo dell’ex calciatore di Juventus e Real Madrid sarà quello di riportare la squadra nelle prime quattro posizioni, e giocarsi così un posto per le competizioni europee. L'articolo ilNapolista.

