L'ex Pallone d'oro sarà l'allenatore del Fatih Karagumruk. NAPOLI - Fabioripartirà dalla Super Lig. Lo riporta la stampa turca, precisando che il capitano della ... L'ex Pallone d'oro,le ...Benevento . Riparte dalla Turchia Fabio. Dal Karagümrük Spor, squadra espressione di due quartieri del distretto ...l'ex campione del mondo sarà la prima occasione in panchina...... con i sogni che ribollono e i piedi che faticano a stare per terraanni amari; dall'altro ...ha affrontato da vincitore incrociando i passi di altri di quel gruppone azzurro (come, come ...

Cannavaro dopo Pirlo: il Karagumruk “vuole parlare” ancora italiano ItaSportPress

Fabio Cannavaro riprende la sua carriera di allenatore dalla Super Lig, in Turchia. Lo riporta la stampa turca, precisando che il difensore ex Juve e ...L'ex Pallone d'oro sarà l'allenatore del Fatih Karagumruk.NAPOLI (ITALPRESS) - Fabio Cannavaro ripartirà dalla Super Lig. Lo riporta la stampa ...