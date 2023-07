Caldo non ti temo In città o in vacanza | basta puntare su pochi capi furbi

Leggi su iodonna

(Di sabato 1 luglio 2023)non ti. Se la Primavera 2023 ha regalato poche soddisfazioni in fatto di outfit, complici le bizze del clima, il look dell’Estate entra ufficialmente nel vivo. Con le temperature che salgono e il solito dilemma, ovviamente: come vestirsi? Income in, a luglio 2023 è tempo di affrontare l’afa con stile. Come vestirsi a giugno: 5 look per l’estate 2023 X ...