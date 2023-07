Calciomercato | Torino Ufficiale l' arrivo di Bellanova

Il laterale acquistato a titolo definitivo dal Cagliari.- La notizia era stata anticipata ieri sera, via social, dal presidente del, Urbano Cairo. Adesso è ufficiale: il club granata "ha acquistato dal Cagliari, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Raoul Bellanova". A confermare il tutto, ...Vediamo di seguito tutti gli acquisti ufficiali finora in Serie A IL TABELLONE -, NEWS E TRATTATIVE LIVE RAOUL BELLANOVA al(dal Cagliari) Dopo l'esperienza in prestito all'...Dopo le esperienze in prestito con Atalanta e Pescara, nel 2021 viene prelevato dal Cagliari con cui totalizza 31 presenze e segna il suo primo gol in serie A, proprio contro il. Nel 2022 la ...

Colpo Torino: preso Bellanova, 4 anni di contratto La Gazzetta dello Sport

Il laterale acquistato a titolo definitivo dal Cagliari.TORINO (ITALPRESS) - La notizia era stata anticipata ieri sera, via social, dal ...l Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal Cagliari Calcio, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore ...