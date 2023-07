Calciomercato | Salernitana Ochoa | Pirola e Dia sono granata

... tutte le ufficialità Altri 4 acqusti ufficiali annunciati nella nostra Serie A: la... Vediamo di seguito tutti gli acquisti ufficiali finora in Serie A IL TABELLONE -, NEWS ...... Si è fatto assoluto divieto a Lotito di ritrovarsi in possesso di Lazio e, così come ... Insomma, la Roma approccia l'inizio di Luglio e quindi ilcon un notevole peso in meno ...... al 'Via del Mare' vince 2 - 1 laEvidenza [ 08/01/2023 ] Tra Spezia e Lecce è solo ...26 Redazione Sport 0 177 LECCE - Parte ufficialmente ilestivo targato 2023, sarà un mese ...

Diretta calciomercato: Loftus-Cheek ufficiale al Milan. Segui le notizie Corriere dello Sport

Ufficiali le firme di tre pedine fondamentali per la squadra di Paulo Sousa.SALERNO (ITALPRESS) - 'La Salernitana comunica di aver esercitato ...Conteso il figlio d’arte di proprietà del Milan che andrà a giocare per un altro anno in prestito dopo la parentesi allo Spezia ...