Calciomercato | Salernitana Ochoa | Pirola e Dia sono granata

Ufficiali le firme di tre pedine fondamentali per la squadra di Paulo Sousa. SALERNO - "Lacomunica di aver esercitato il diritto di opzione assicurandosi le prestazioni sportive del portiere classe '85 Guillermo Ochoa fino al 30 giugno 2024, del difensore classe 2002 Lorenzo ...... tutte le ufficialità Altri 4 acqusti ufficiali annunciati nella nostra Serie A: la... Vediamo di seguito tutti gli acquisti ufficiali finora in Serie A IL TABELLONE -, NEWS ...... Si è fatto assoluto divieto a Lotito di ritrovarsi in possesso di Lazio e, così come ... Insomma, la Roma approccia l'inizio di Luglio e quindi ilcon un notevole peso in meno ...

Diretta calciomercato: Loftus-Cheek ufficiale al Milan. Segui le notizie Corriere dello Sport

Ufficiali le firme di tre pedine fondamentali per la squadra di Paulo Sousa.SALERNO (ITALPRESS) - 'La Salernitana comunica di aver esercitato ...Conteso il figlio d’arte di proprietà del Milan che andrà a giocare per un altro anno in prestito dopo la parentesi allo Spezia ...