Calciomercato Roma | idea Renato Sanches se non arriva Frattesi

La Roma annuncia l’ennesimo colpo: firma UFFICIALE CalcioMercato.it

Il Messaggero (G.L.) – Vicina la cessione al Celta Vigo di Carles Perez, così Tiago Pinto chiuderà il cerchio delle plusvalenze. Gli spagnoli hanno offerto 5 milioni, la Roma ha rilanciato a 6. Possib ...Il calciomercato è ufficialmente iniziato e molti club si stanno dando da fare per rinforzare le rispettive rose in vista dell’inizio della preparazione per la prossima stagione. Tra queste, ovviament ...