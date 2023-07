Calciomercato Milan – Acquisti | cessioni | rumors e trattative | LIVE NEWS

Anche in casacontinua la caccia ai rinforzi tra centrocampo e attacco. I nomi restano i ... Diretta Mercato -.itEcco le ultime notizie e le trattative di mercato minuto per minuto. ...Conto alla rovescia per Tonali al Newcastle. Ilincasserà 70 milioni circa che potrà reinvestire su Kamada, pronto l'affondo anche per Thuram, e sul giovane turco ...2023 - 07 - 01 17:27:27e Roma sono su Traor del Wolverhamptone Roma sono su Traoré del Wolverhampton. Ennesimo scontro di mercato tra rossoneri e nerazzurri 2023 - 07 - 01 17:27:14 ...

Milan, De Ketelaere in uscita: ci pensa l'Atalanta Calciomercato.com

Dopo la bruciante eliminazione dell'Italia Under 21 dagli Europei di categoria, con gli azzurri usciti alla fase a gironi, costata la partecipazioni ai prossimi giochi olimpici, il ...Il Bologna ha fissato il prezzo per un obiettivo di mercato del Milan: i rossoneri ci pensano seriamente. Il calciomercato del Milan ha vissuto il suo primo grande scossone con la cessione di Tonali a ...