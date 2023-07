Calciomercato Milan | accordo con Fresneda! Tutti i dettagli

(Di sabato 1 luglio 2023)raggiunto con Fresneda, esterno del Valladolid.sul giocatore spagnolo Il collega Matteo Moretto di Relevo riporta importanti aggiornamenti sul. I rossoneri, nell’ambito dell’affare Romero, avrebbero infatti definito quasi nelo l’con Ivan Fresneda, terzino classe 2004 del Valladolid. Ora ci sarà da trovare l’intesa con l’altra società ma Moncada, suo grandissimo estimatore, farà di tutto per portare il ragazzo aello nonostante la concorrenza di Barcellona, Juve e, più defilato, del Borussia Dortmund.

Ufficiale anche Quina all'Udinese, Bellanova al Torino, Loftus - Cheek ale il riscatto di Dia da parte della Salernitana, mentre Grassi è stato acquistato a titolo definitivo dall'Empoli. ...Commenta per primo Luka Romero saluta ufficialmente oggi la Lazio . Il giovane talento argentino, già promesso al, ha affidato a Instagram i saluti e i ringraziamenti per questi due anni passati in biancoceleste:, UFFICIALE: Romero saluta la LazioIllo attende mentre lo stesso Romero ha già salutato la Lazio, e lo ha fatto con uno stupendo video sui social che raccoglie attimi e ...

Mercato, Pedullà sgancia la bomba: “Il Milan tenta un colpo folle” | News Il Milanista

"Mio padre George è un grande tifoso della Juventus e questo mi ha aiutato nella scelta. Arrivo in uno dei club più grandi, è un sogno che si avvera e non vedo ora l'iniziare". Sono le prime parole de ...Torino, 1 lug. – (Adnkronos) – “Sono entusiasta, onorato e felice. È un sogno che si avvera. È uno dei migliori club al mondo. Sono felicissimo di essere bianconero”. Così Timothy Weah nella sua prima ...