Calciomercato | Marco Baroni è il nuovo allenatore del Verona

(Di sabato 1 luglio 2023)è ildel. Il tecnico si è separato dal Lecce, portato alla salvezza da neopromossa nella scorsa stagione, per sostituire Zaffaroni, autore di un’ottima stagione culminata con la vittoria contro lo Spezia nello spareggio per restare in Serie A. Il club gialloblu ha ufficializzato la trattativa con un comunicato sul suo sito: “HellasFC comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra a, che si è legato al Club gialloblù fino al 30 giugno 2024, con opzione per il secondo anno. HellasFC rivolge a mister, e a tutti i componenti del suo staff, un caloroso benvenuto e gli augura buon lavoro”. SportFace.