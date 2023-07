Calciomercato Lecce | ag Gendrey | «Abbiamo diverse richieste | ma non in Italia»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 1 luglio 2023), le parole dell’agente di Valentin, terzino che è stato accostato alla Fiorentina Crescenzo Cecere, agente di Valentinha parlato del futuro del terzino del. Di seguito le sue parole a Radio Bruno «Grazie anche al supporto di Baroni, Valentin ha fatto una grande stagione. Inoltre si è conquistato anche la convocazione con la Nazionale Under21. Mercato? Stiamo valutando la soluzione migliore sia per ilche per il ragazzo.squadre che ci hanno contattato dalla Francia e dalla Germania. La Fiorentina non ci ha contattato. Valentin è giovane e deve ancora crescere ma ha tutte le qualità per giocare in una squadra di livello medio-alto come la Fiorentina».