Calciomercato | Inter Ufficiale l' ingaggio di Marcus Thuram

Alcuni non sono andati a buon fine, come quello di Politano (arrivato solo dopo il passaggio all'), altri invece sì. Ultimo di questi è Raspadori, che ha fortemente voluto il Napoli meno di un ...Nonostante i rallentamenti della giornata di ieri, con l'abbassamento dell'offerta da parte del club saudita all'indirizzo dell', rimane ottimismo sul trasferimento di Brozovic in Saudi League.Commenta per primo Si accende il. La campagna trasferimenti 2023 - 24 per la Serie A parte ufficialmente il 1° luglio: ... CAGLIARI Arrivi : Bellanova (d,). Partenze : Bellanova (d, ...

Calciomercato Inter | Interesse per un obiettivo della Lazio: i dettagli La Lazio Siamo Noi

Non si sa ancora se nella prossima stagione il portiere camerunense André Onana continuerà a vestire la maglia dell'Inter. Nei prossimi giorni si attende un ...Dopo una lunga trattativa e le visite mediche già superate, oggi Marcus Thuram è diventato ufficialmente un giocatore dell'Inter ...