Calciomercato | Inter Azpilicueta lontano | Brozovic-Al Nassr si tratta

(Di sabato 1 luglio 2023) Il difensore spagnolo ha scelto l'Atletico Madrid, per Onana ancora nessuna offerta. MILANO - Ore calde per l'sul fronte. Dalla Spagna, precisamente da "Marca", arriva una news non positiva. Cesar, in uscita dal Chelsea e nel mirino di Beppe Marotta da giorni, andrà a

Con Sportiello al Milan e Musso diviso tra Fiorentina ,e Villarreal, crescono intanto le possibilità di vedere titolare tra i pali il giovane Carnesecchi, migliore in campo con l'Italia Under ......al Presidente Stefano Bonaccini parte del ricavato della Finale di Coppa Italia Fiorentina ", ... novità assoluta di questa edizione e dedicato ai grandi maestri del calcio e del. ...Tanto spazio anche al mercato, con l'intrigo Brozovic per l', le mosse del Milan e un Torino scatenato. Ma non solo, Gianfranco Zola benedice Kvaratskhelia : 'E' il nuovo Best'. Scorri verso ...

Brozovic, l'Al Nassr alza l'offerta all'Inter. Juve, Giuntoli ora è libero | Calciomercato, le notizie del 30... Corriere della Sera

Ten Hag ha chiesto il portiere e il club gli ha promesso di acquistarlo. In arrivo l’offerta del Manchester United ...Continua la telenovela: da un lato la cessione del croato che reallenta, dall'altro lato il colpo del centrocampista del Sassuolo che ancora non si concretizza ...