Calciomercato | Frattesi | è sprint tra Roma e Inter e Pinto pensa a Renato Sanches La Juve su Hojlund e Beto

...40:05: Roma e Inter allo sprint La Roma rimane vigile su, sempre in uscita dal ..., diretta oggi 1 luglio.Pulisic per la trequarti, Musah per il centrocampo, senza dimenticare un check sulla situazione die uno squillo all'AZ Alkmaar per conoscere le condizioni per Tijjani Reijnders . E poi l'...Secondo quanto riportato da.com , il Diavolo non risulta l'unico iscritto alla corsa ... certificate le difficoltà riscontrate nella trattativa che la condurrebbe a Davide, per ...

Inter, permane lo stallo di mercato in casa nerazzurra. Con Marcelo Brozovic sospeso sulla via dell’Arabia e un Frattesi ancora troppo caro, Beppe Marotta cerca una terza via di mercato. Stando a quan ...Davide Frattesi all’Inter si complica terribilmente e non solo per la mancata cessione di Brozovic (che comunque sembra essersi riaperta). A irritare l’Inter è il gioco al rialzo del Sassuolo. Ieri se ...