Calciomercato Fiorentina | scambio sulla Firenze-Nizza? I nomi in ballo

Commenta per primo Lacontinua i casting per l'attacco. Come riportato da Tuttosport , la Viola punta su due profili davanti a tutti: quello di Boulaye Dia della Salernitana e quello di Mbala Nzola dello Spezia. ......35:17su Gendrey Valentin Gendrey del Lecce è entrato nel mirino della. ..., diretta oggi 1 luglio.Secondo.com il Grifone sarebbe piombato su Alessandro Zanoli ed è in pole per il ... Ad ora, i rossoblù sono davanti alle altre pretendenti:, Bologna e Salernitana.

Diretta calciomercato: Loftus-Cheek ufficiale al Milan. Segui le notizie Corriere dello Sport

La Fiorentina avrebbe trovato in Lukebakio un'alternativa a Dia come colpo per il calciomercato e starebbe cercando di chiudere l'affare ...E' stato contro riscattato dalla Sampdoria qualche giorno fa ed ora è nel mirino della Fiorentina, Gianluca Berti ha parlato cosi di Falcone ...