Calcio | Stampa Cannavaro riparte dalla Turchia

L'ex Pallone d'oro sarà l'allenatore del Fatih Karagumruk. NAPOLI - Fabio Cannavaro ripartirà dalla Super Lig. Lo riporta laturca, precisando che il capitano della Nazionale azzurra campione del mondo nel 2006 sarà il nuovo allenatore del Fatih Karagumruk. L'ex Pallone d'oro, dopo le esperienze in Arabia Saudita,

