Calcio Napoli | ufficiali gli addii di Giuntoli e Formisano

(Di sabato 1 luglio 2023) Ilzza l’addio del direttore sportivo e dello storico dirigente che per anni ha curato il marketing e la struttura commerciale del club. Cristianolascia il. Lo ha comunicato ufficialmente il club azzurro in un comunicato sull’addio del ds. “Il– si legge – ringrazia Cristianoper

Anche per il Giugliano è arrivato il via libera: 'Il Giugliano1928 informa che da oggi, ... L'ultima idea per la squadra allenata da Raffaele Disarebbe Carmine Giorgione, centrocampista ...- Adesso è rimasto solo il proprietario dell'intero condominio. Dopo l'addio del capomastro Spalletti, ieri si è concretizzato anche quello dell'architetto Giuntoli il quale dopo 8 anni ...... Giuseppe Magalini, Direttore Sportivo US Catanzaro, Guido Angelozzi, Direttore Sportivo Frosinone, Cristiano Giuntoli, Direttore Sportivo SSC. All'interno della Sala Tonino Guerra, ...

NAPOLI, UFFICIALE: RISOLTO IL CONTRATTO CON GIUNTOLI. Lo aspetta la Juve Calciomercato.com

Intervenuto all'apertura del calciomercato a Rimini, il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, affronta alcuni temi riguardanti la Juventus, squadra per la quale fa il ...Il Mattino parla dell'azzurro Hirving Lozano, il quale potrebbe partire nel corso della sessione estiva di mercato: "Il Napoli sembra sempre di più ...