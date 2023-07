Calcio | la Roma ricorda D’Amico | ‘uno dei simboli di un’epoca di rivalità’

Lasi unisce al cordoglio per la scomparsa di Vincenzo D'Amico e si stringe al dolore dei suoi ...D'Amico si è fatto apprezzare anche per le sue doti come commentatore del mondo del. E sui ...- La scomparsa di Vincenzo D'Amico , 68 anni, rappresenta un duro lutto per la Lazio e per il mondo del. D'Amico, uno degli eroi dello scudetto 1974, il più piccolino della banda ...Dopo l'amichevole, Milena Bertolini ridurrà ulteriormente il gruppo, che si ritroverà ail 4 luglio per volare il giorno dopo a Auckland, la sede che ospiterà la Nazionale per la fase a gironi (...

Calcio: Roma; ufficiale la cessione di Carles Perez a Celta Vigo Agenzia ANSA

Domenica 2 luglio, alle ore 21,15, il giornalista di Sky presenterà "“Trigoria: la tana dei Lupi” SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Secondo appuntamento al Circolo Tennis Maggioni di San Benedetto del Tronto ...Stella dello scudetto biancoceleste del 1973-74, aveva 68 anni. A maggio confessò: "Ho il cancro". Il club: 'Una leggenda. Coraggioso capitano in momenti difficili' (ANSA) ...