Calcio | Inter | ufficiale l' ingaggio di Marcus Thuram

(Di sabato 1 luglio 2023) Milano, 1 lug. - (Adnkronos) -è ufficialmente un nuovo giocatore dell'. Il 25enne attaccante francese approda in nerazzurro dopo quattro stagioni con il Borussia Mönchengladbach. A dare l'annuncio il club nerazzurro con una nota sul proprio sito. "Corre veloce: corre veloce da sempre, per raggiungere i suoi obiettivi e superare ogni ostacolo -si legge su.it. Per dimostrare a tutti di valere molto di più del cognome che porta, senza però mai dimenticare gli insegnamenti e l'esempio di papà Lilian, che, inizialmente, avrebbe preferito si dedicasse al judo o alla scherma. Niente da fare: simili, eppure così diversi, entrambi con l'Italia nel destino.è nato il 6 agosto 1997 a Parma, durante ...

Olivier Dacourt, ex calciatore tra l'altro di Roma eoltre che della nazionale francese, da ... "Ma il razzismo è dappertutto, il paradosso è che in Francia pensano che sia nelitaliano, in ...La storia di Thuram è legata all'e non da oggi : il suo debutto in Champions League, del resto, è avvenuto a San Siro contro i nerazzurri nel 2020.Il tecnico exha bisogno alcuni innesti importanti per iniziare al meglio il suo terzo anno sulla panchina giallorossa per raggiungere l'obbiettivo fondamentale di riportare la squadra ai ...

Torino, le prime parole di Bellanova: “Felice e carico”. Sull’Inter… Toro News

Ufficiale: Marcus Thuram è un nuovo giocatore dell’Inter. Ecco l’annuncio ufficiale sul sito nerazzurro. Corre veloce Marcus Thuram: corre veloce da sempre, per raggiungere i suoi obiettivi e superare ...Milano, 1 lug. – (Adnkronos) – Marcus Thuram è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il 25enne attaccante francese approda in nerazzurro dopo quattro stagioni con il Borussia Mönchengladbach. A ...