Calcio | Inter Skriniar saluta ' Sei anni di emozioni'

(Di sabato 1 luglio 2023) Il difensore slovacco: "Grazie per aver contribuito alla mia crescita". MILANO - "In questil'Italia, Milano e San Siro sono diventati casa mia e della mia famiglia, nel nostro Stadio abbiamo ...

Grazieper tutte le emozioni che mi hai fatto provare, nelle vittorie ma anche dopo le sconfitte più dolorose. Grazie, grazie Milano", ha aggiunto l'ormai ex difensore del club nerazzurro.... per raggiungere i suoi obiettivi e superare ogni ostacolo - si legge su.it - Per dimostrare ... Ilha sempre fatto parte della vita di Tikus, il suo soprannome: sognava di andare all'...Però attenzione all'potrebbe essere l'insidia. Dai nerazzurri mi aspetto di più, molto dipenderà dal mercato e da Onana". Un commento anche su Kvaratskhelia : "Penso sia il George Best moderno".

I club con più tifosi al mondo: Milan meglio di Inter e Juve, quanta Premier! Ma in Italia... Calciomercato.com

L’attaccante francese Marcus Thuram passa dal Borussia Monchengladbach all’Italia a parametro zero per l’Inter. Il 25enne ha firmato un contratto di 5 anni con i nerazzurri. Thuram è passato al ...La coppia, in vacanza in Turchia, ha pubblicato i video della famiglia che scrive "Forza Inter" sulla spiaggia. (da pau.dlf Instagram) ...