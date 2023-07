Calcio | Frosinone Di Francesco è il nuovo allenatore

(Di sabato 1 luglio 2023) Il club ciociaro si affida per la Serie A all'ex tecnico di Roma e Sassuolo.- Ilha reso noto di "aver affidato ad Eusebio Diil ruolo diresponsabile della ...

Il Frosinone comunica di aver affidato ad Eusebio Di Francesco il ruolo di allenatore responsabile della prima squadra. Il tecnico, nativo di Pescara, ha firmato un accordo che ...

Si compone sempre più il quadro delle panchine di Serie A: Eusebio Di Francesco è un nuovo allenatore del Frosinone. Il tecnico ex Roma e Sassuolo.