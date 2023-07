Calcio | Francia Appello dei Bleus per fermare i disordini nel Paese

Mbappé sui social: "Il tempo della violenza deve finire". PARIGI () - "Il tempo della violenza deve finire". Così, sui social, i componenti della Nazionale francese di, hanno invitato i propri connazionali alla calma dopo i disordini che stanno ...Anche in. Abbiamo molti allenatori stranieri, ma abbiamo anche molti ottimi allenatori francesi disoccupati. I miei colleghi stranieri che si formano insono competenti, questo è ...... ucciso da un poliziotto: seconda notte di disordini inCorteo bianco per le strade di ... Gérald Darmanin Ministro degli Interni francese La stessa nazionale difrancese, in un comunicato ...

Galtier arrestato insieme al figlio: Francia e Psg sotto shock Tuttosport

Mentre il paese è sconvolto dal nuovo caso di razzismo tra le forze di polizia, costato la vita a un ragazzo di 17 anni a Nanterre, il Consiglio di stato - il massimo organo di giustizia amministrativ ...Oggi, sabato 1° luglio (ore 18.15 e diretta tv su Rai 2 HD), lo Stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara sarà teatro dell'ultimo impegno amichevole della Nazionale italiana di calcio femminile prima di volare ...