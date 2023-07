Cagliari | ufficiale il colpo Sulemana | l’annuncio del club

(Di sabato 1 luglio 2023) Ibrahimha firmato un contratto con ilfino al 2027. A ufficializzare ilè lo stessorossoblù Ibrahimè ufficialmente un nuovo giocatore del. La conferma arriva dallo stessorossoblù con un comunicato. IL COMUNICATO – IlCalcio è lieto di annunciare l’acquisto dall’Hellas Verona del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ibrahimche si trasferisce a titolo definitivo: il giovane centrocampista ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2027, con opzione di prolungamento a favore delrossoblù per un’ulteriore stagione. Classe 2003, ghanese, dopo essere entrato a far parte del vivaio dell’Atalanta è passato tra le fila dell’Hellas ...

Ora è: Ibrahim Sulemana, centrocampista ghanese classe 2003, è il primo acquisto del. Si trasferisce in rossoblù dal Verona a titolo definitivo: superate le visite mediche, ieri a Villa ...Commenta per primo Nuovo rinforzo per ill'acquisto di Ibrahim Sulemana , il centrocampista classe 2003 arriva a titolo definitivo dall' Hellas Verona e firma un contratto fino al 2027 con opzione in favore del club per ...Sulemana dal Verona alanche Quina all'Udinese, Bellanova al Torino, Loftus - Cheek al Milan e il riscatto di Dia da parte della Salernitana, mentre Grassi è stato acquistato a ...

(ANSA) - CAGLIARI, 01 LUG - Ora è ufficiale: Ibrahim Sulemana, centrocampista ghanese classe 2003, è il primo acquisto del Cagliari. Si trasferisce in rossoblù dal Verona a titolo definitivo: superat ...Alberto Grassi è ufficialmente un nuovo centrocampista dell’Empoli. Il giocatore arriva dal Parma a titolo definitivo. Il comunicato del club toscano.