" Dalla chiamata per l'assunzione a tempo indeterminato, alle visite mediche preliminari, all'attesa della firma del contratto. E poi la doccia fredda, la comunicazione dell'azienda: non ...Forte Village di Santa Margherita di Pula, in provincia di(valore stimato di 1,2 milioni ... Per entrambi gli yacht, il prezzo stimatoi 530 milioni di euro , mentre per altre due navi ......, Livorno, Quartu Sant'Elena, dove è il gestore per le municipalità. ' Nel capoluogo sardo è arrivata la Model Y a rappresentare la casa automobilistica di Elon Musk cheuno dei ...

Cagliari, supera il concorso come infermiera ma non viene assunta perché incinta la Repubblica

Lo comunica la società Sogaer: il nuovo parcheggio è raggiungibile a piedi e può accogliere fino a un massimo di 150 autovetture ...Nel 2019 la donna partecipa alla selezione, risulta idonea ma quando alle visite mediche comunica lo stato interessante le viene rifiutato il posto. L’avvocato: “Comportamento discriminatorio”. E l’az ...