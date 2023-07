Caffè freddo in barattolo | un’ idea originale e velocissima per l’estate Solo 120 kcal!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 1 luglio 2023)in: l’per120 calorie!in: l’per120 calorie. Quando il sole picchia implacabile, urge combattere l’afa con ogni mezzo e una bella bibita fresca è proprio quello che ci vuole. Tra le bibite più indicate, si sa, c’è il, che sotto il solleone può far raggiungere vette di piacere da non sottovalutare, con la sua fresca e spumosa cremosità. Il “segreto” (di Pulcinella) è prepararne un bel po’, metterlo in frigo e poi ricorrervi ogni volta che l’arsura ci impone di farlo, magari belli sdraiati sotto a un ...