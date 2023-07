Torna40 anni a Bergamo, C. J., indelebile campione baskettaro che nel 1983 con il connazionale statunitense Chuk Jura , fu tra i maggiori artefici della scalata in serie A1 dell' Alpe Sav del ...Torna40 anni a Bergamo, C. J., indelebile campione baskettaro che nel 1983 con il connazionale statunitense Chuk Jura , fu tra i maggiori artefici della scalata in serie A1 dell' Alpe Sav del ...

C.J. Kupec, dopo 40 anni torna a Bergamo: portò l'Alpe in A1 L'Eco di Bergamo

BASKET. Il giocatore statunitense si incontrerà con gli altri «reduci» della grande impresa sportiva che portò per la prima e unica volta una squadra bergamasca a disputare un campionato nella massima ...